القدس (CNN)-- رفض مدير مكتب شبكة "الجزيرة" القطرية في القدس، وليد العمري "كل الحجج والاتهامات" التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية إلى الشبكة، ووصفها بأنها "حملة تحريض" ضد طاقم الشبكة في إسرائيل.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن أيدت محكمة إسرائيلية أمرا بتمديد حظر بث الجزيرة داخل إسرائيل لمدة 45 يوما إضافية.

وقال وليد العمري إن الاتهامات الموجهة إلى طاقم الشبكة "تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر".

وأضاف العمري أنه يحمل "السلطات في إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في 5 مايو/ أيار الماضي "بالإجماع" على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

وحينها، نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد القناة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل.