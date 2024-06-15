بآخر تصريح.. بوتين يكشف عدد الجنود الروس المقاتلين بأوكرانيا

"الجنائية الدولية أُسست من أجل السفاحين كبوتين".. كريم خان يكشف لـCNN عما قاله مسؤول أمريكي له

(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إن ما يقرب من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال مناسبة مع المشاركين في برنامج "زمن الأبطال"، وهي مبادرة تمكن من تعيين المحاربين القدامى والأفراد الحاليين الذين يقاتلون في أوكرانيا في مناصب حكومية.

وهذا أعلى بكثير من رقم 617 ألف جندي الذي ورد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بوتين في نهاية العام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في نفس اليوم الذي تحدث فيه عن الشروط المطلوبة "للنهاية النهائية" للحرب، والتي تشمل استسلام أوكرانيا بالكامل للمناطق الأربع التي تطالب بها موسكو والتخلي عن محاولتها الانضمام إلى الناتو.

وفي حديثه، الجمعة، قبل مؤتمر للسلام في سويسرا لم تتم دعوة روسيا إليه، كانت الخطوط العريضة التي قدمها بوتين لإنهاء الحرب هي الأكثر تفصيلاً التي قدمها منذ أن شن غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من عامين.

من جهتها رفضت كييف هذه المطالب ووصفتها بأنها "زائفة تماما" و"مسيئة للفطرة السليمة".