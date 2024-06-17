بأسلحة لم يستخدمها من قبل.. "حزب الله" يصعد ضرباته على إسرائيل

(CNN)-- قُتل "عنصر رئيسي في شعبة الصواريخ والقذائف في حزب الله" في غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان، الاثنين، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في بيان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة حربية إسرائيلية "أصابت وقتلت" محمد مصطفى أيوب في منطقة السلع بجنوب لبنان.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شارك أيوب في الترويج لهجمات إرهابية ضد المدنيين والمجتمعات الإسرائيلية، وقام بالترويج والتخطيط لهجمات إرهابية من جنوب لبنان ضد دولة إسرائيل".

وبشكل منفصل، قصفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية "بنية تحتية وبنية عسكرية لحزب الله في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان"، بحسب البيان.

وأكد حزب الله وفاة أيوب في بيان مقتضب، الثلاثاء، قائلا إنه "مات شهيدًا على طريق القدس"، لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ظروف وفاته.

وتصاعدت وتيرة الهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله بعد أشهر من القتال المنخفض الحدة، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التحذير من أنه مستعد لشن هجوم واسع النطاق على حدوده الشمالية. ومع تبادل إطلاق النار بين الجانبين لأكثر من ثمانية أشهر، يقول الخبراء إن إسرائيل تشعر أنها لم تعد قادرة على تجاهل جبهتها الشمالية أو تأخير اتخاذ إجراءات هناك.