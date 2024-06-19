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(CNN)-- قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، إن "أولئك الذين يعتقدون أننا قادرون على جعل حماس تختفي مخطئون".

وفي حين لم يحدد هاغاري من قصدهم عندما استخدم كلمة "أولئك"، فإن تصريحاته خلال المقابلة أدت إلى رد سريع من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن تدمير حماس يظل هدفا رئيسيًا للحرب.

وقال هاغاري في في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية: "حماس فكرة. حماس حزب. إنها متجذرة في قلوب الناس".

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المناقشات حول "جعل حماس تختفي" بأنه "مجرد ذر للرماد في عيون الجمهور"، بحسب القناة 13.

وعقب المقابلة مع هاغاري، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا جاء فيه: "لقد حدد مجلس الوزراء الأمني، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تدمير القدرات العسكرية والحكمية لحماس كأحد أهداف الحرب. والجيش الإسرائيلي، بالطبع، ملتزم بذلك".

بعد ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي ردًا على بيان مكتب رئيس الوزراء الذي قال إن هاغاري كان يشير إلى فكرة تدمير حماس "كأيديولوجية وكفكرة". وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "أي ادعاء آخر يخرج (ما قاله) عن سياقه".

وكرر الجيش الإسرائيلي التزامه "باستكمال جميع أهداف الحرب، كما حددها مجلس الوزراء"، وشدد على الالتزام "بتدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحاكمة والتنظيمية لحماس في غزة (وهو) هدف عسكري واضح".