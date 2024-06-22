حجاج مصر.. نائب يطالب حكومة مدبولي بتوضيح سبب الوفيات والإجراءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالب النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، حكومة بلاده بتوضيح الأسباب التي تقف وراء سقوط وفيات من الحجاج المصريين بموسم الحج 2024 والإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة هذا الأمر.

جاء ذلك بتدوينة لبكري على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "تقدمت ببيان عاجل الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المكلف والي وزراء الخارجية والهجرة والسياحة، حول الأسباب التي أدت إلى وفاة وفقدان المئات من المصريين في موسم الحج للعام الحالي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة هذا الحدث الجلل الذي يعد كارثة كبري أصابت جميع المصريين بحالة من الحزن والصدمة.. وطلبت من الحكومة أن تبلغ المجلس والرأي العام بالإجراءات التي ستتخذها لمنع تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى".

ويذكر أن الرئاسة المصرية كانت قد أعلنت، الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل "خلية أزمة"، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في المملكة العربية السعودية.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، في تقرير لها نقلا عن مصادر وصفتهم بأنهم دبلوماسيين عرب، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة، بينما لم تعلن السلطات السعودية أو المصرية بعد عن عدد الوفيات بين الحجاج، أو تعلقان على الأرقام الواردة في تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت وزارة الداخلية المصرية قد نقلت في بيان مقتضب عن مصدر أمني ببعثة الحج المصرية، الأربعاء، قوله إنه لا يوجد "مفقودين من الحجاج المصريين (القرعة – السياحة – التضامن) المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج .. وإن المفقودين غادروا البلاد لأداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية"، دون إشارة للوفيات.