دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا تزال المخاوف من نشوب حرب شاملة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل قائمة عبّر عنها عدد من المسؤولين الأمريكيين، وفيما يلي نقدم لكم التقديرات الأوفر حظا بالنسبة لقدرات الحزب العسكرية.

يصف مركز الدراسات الاستراتيجية حزب الله بأنه "أكبر جماعة عسكرية غير حكومية تسليحا في العالم"، في حين أغلب التقديريات تقول إن حزب الله يملك ما بين 45 و100 ألف مقاتل، وتشير التقديرات إلى أن الحزب يملك نحو 150 ألفا من الصواريخ القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى.

وفيما يتعلق بمخاوف تغلّب أسلحة حزب الله على منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، قال مراسل CNN لشؤون الشرق الأوسط، بين ويدمان: "لا اعتقد أن بإمكانه (حزب الله) التغلب على المنظومة (القبة الحديدة) ولكن من الممكن أن يحدث اختراقات جدية فيها، ما رأيناه منذ أكتوبر هو أن حزب الله كان مركزا على استهداف معدات المراقبة الإسرائيلية التي تتابع برصد ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود، ورأينا فيديو مدته 9 دقائق لطائرة بدون طيار فوق حيفا تجمع كل المعلومات الاستخباراتية عن مواقع عسكرية حساسة ورأينا مؤخرا فيديو نشره حزب الله يظهر تدمير بطارية بمنظومة القبة الحديدية، وعليه فإن حزب الله لديه القدرة على احداث خروقات في المنظومة الدفاعية المهمة لإسرائيل.."

وكانت مصادر أمريكية قد كشفت في تصريحات لشبكة CNN، الخميس، أن المسؤولين الأمريكيين لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية، فإن الجماعة المدعومة من إيران قد تنهك الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الذي يتم التباهي به كثيرًا.

وقالت المصادر إن المخاوف، التي قال المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل أبلغتهم بها أيضًا عن أن القبة الحديدية قد تكون عرضة لترسانة حزب الله الضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار، تتزايد مع إشارات إسرائيل بشكل متصاعد للمسؤولين الأمريكيين إلى أنها تستعد لغزو بري وجوي في لبنان.

وتعتبر القبة الحديدية أساسية للدفاع عن إسرائيل، وقد أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 2.9 مليار دولار على البرنامج، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس. وقال الجيش الإسرائيلي إن النظام حقق نسبة نجاح بلغت 95.6% خلال إطلاق الصواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي العام الماضي، لذلك إذا تغلب حزب الله على الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية، فإنه سيشكل خطرا كبيرا على حياة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.