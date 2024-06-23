مئات الحجاج توفوا في السعودية.. ما الذي حدث خلال موسم هذا العام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أن عدد الحجاج الذين توفوا خلال أداء مناسك الحج هذا العام، بلغ 1301 حاج، من بينهم نسبة 83% من غير المصرح لهم بأداء الحج.

وأضاف فهد الجلاجل في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بلغ عدد الوفيات 1301 خلال الحج، منهم 83% من غير المصرح لهم".

وأوضح فهد الجلاجل في تصريحاته أنهم "تعرضوا لعوامل المسافات الطويلة تحت أشعة الشمس بلا مأوى".

وأكد الوزير "نجاح جهود الإدارة الصحية لموسم حج عام 1445هجرية، بتكاتف جهود المنظومة الصحية وقوات أمن الحج، حيث لم تُسجل أوبئة أو أمراض متفشية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد الجلاجل، في المداخلة التلفزيونية مع قناة "الإخبارية" بأن "الحالة الصحية للحجاج كانت مطمئنة، خاصة في ظل ما سجلته المشاعر المقدسة من درجات حرارة مرتفعة"، وأشار فهد الجلاجل إلى "الأثر الإيجابي لتعامل الجهات الصحية، وكذلك المساندةَ الفعالة من قوات أمن الحج مع حالات الإجهاد الحراري للحد من تداعياتها".