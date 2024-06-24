(CNN) – دخل الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الإثنين، في سجال مع مستخدم لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، حول الوفيات التي شهدها موسم الحج هذا العام، إذ نفى الأمير أن يكون قد "سخر" من الحجاج مؤكدا أن سخريته كانت مما وصفها بـ"فيديوهات مفبركة".

وبدأ السجال عندما أعاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد نشر تصريحات لوزير الصحة السعودي حول عدد الوفيات في الحج وأن الحجاج الذين دخلوا بدون تصريح "لم يتلزموا بالتوعية وقطعوا مسافات بلا مأوى".

وعلّق مستخدم لمنصة "إكس" واسمه "منير الخطير" على منشور الأمير بالقول: "الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بعد ما نزل فيديو ساخر من حجاج بيت الله الحرام إنهم عاملين نفسهم ميتين، دلوقتي منزل عدد الحجاج الشهداء اللي ماتوا من الشمس والعطش والإهمال... حجاج بيت الله الحرام خصومك يا سمو الأمير".

من جانبه، رد الأمير السعودي على هذا المنشور بالقول: "أنت تكذب وتعلم أنك تكذب .. سخرت من مقاطع مفبركة اعتذر بعض أصحابها عنها وسخرت من أناس يرتدون احرامًا و(جينز) يتحدثون لقنوات مغرضة على أنهم في الحج وأوردت صور وأمثلة لذلك كحاج على كرسي متحرك يغطي وجهه ويقال عنه متوفي والحجاج يمرون بجانبه بلا مبالاة وكأنه ليس حاجًا فارق الحياة!".

وتابع الأمير قائلا: "لم أقل أبدًا أن ليس هناك وفيات لحجاج (رحمهم الله)، أوضحت أن الحج بلا تصريح وغير النظامي أدى لوفيات من كبار السن وذوي الأمراض لأن التعرف عليهم ورعايتهم وتقديم الخدمات يصبح في غاية الصعوبة كما وضحت وزارة الصحة".

وأردف عبدالرحمن بن مساعد قائلا: " أما قولك أنهم ماتوا بسبب الإهمال فهذا ينفيه المنطق وتصريحات دولهم واعترافهم بأنهم اما حجاج غير نظاميين أو ممن تعاملوا مع شركات سياحة في بلدهم هي من أهملهم وأوقفت تلك الدول هذه الشركات وأظهرت بيانات بذلك وأحالت مسؤولي الشركات للتحقيق وفق بيانات صدرت من دول تلك الشركات".

وتابع الأمير السعودي بالقول: " ولو كلفت نفسك يا (خطير) وقرأت تصريح وزير الصحة الذي نشرته لوجدت أن 83٪ ممن توفوا رحمهم الله حجوا بدون تصريح لم يلتزموا بالتوعية وبلا مأوى وقطعوا مسافات في درجات حرارة عالية وهم من كبار السن ومصابين بأمراض مزمنة... خيرًا يقول الله عزوجل(أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا)".

وأردف الأمير قائلا: " ووالله وتا الله وبالله أنك لا تريد أن تسمع ولا تريد أن تعقل وتصر أن تكون كالأنعام بل أضل سبيلا... أخيرًا يا منير الخطير.. أنت بالسخرية جدير.. وإما أن عقلك صغير.. أو أن حقدك كبير.. ولا أدري إن كان هذا اسمك أو به تستعير.. ولكن أنت فعلًا خطير.. في الغباء فقط يا منير"، حسب تعبيره.

ورد مستخدم "إكس"، والذي يبدو من لهجته أنه ينحدر من أصول مصرية، قائلا: " المفروض أضحك يعني على آخر جملة ولا ده شغل قصف جبهة وكده واكتب اوه اجلد؟"، وأردف: "الحجاج المخالفين تم اجبارهم على السير في درجة حرارة 47، لو كنت خايف عليهم كنت امنعهم زي الربع مليون مخالف اللي صحف السعودية قالت تم ترحيلهم لأنهم مخالفين، لكن السماح لهم بالسير ومنع أي مساعدة لهم حتى التطوع اللي كان بيحصل كل سنة للمخالفين أو كوباية مية في الطريق، زكاة عن صحتكم، لكن لأ انتوا تركتوهم ليكونوا عبرة لأي حاج مخالف وفتح الباب لحجاج ال VIP"، حسب ادعائه.

وأضاف صاحب الحساب بالقول: "أنا بتناقش معاك ومش هقولك إنت غبي أو اشتم فيك زي ما إنت شتمت، مش خوفاً لأنك أمير، لأ علشان لسه مصلي الفجر وعايز ابتدي اليوم بدون ذنوب، قوم صلي سموك وادعي للحجاج بالرحمة وربنا يهديك"، حسب قوله.

ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: " ربنا يهدينا جميعاً، أنت من افتريت وكذبت وقلت أنني سخرت من موت الحجاج.. وليس مطلوبًا أن تضحك بل المطلوب أن تكف عن الكذب المكشوف في طرحك حتى لا تصبح أضحوكة... عمومًا اتجاهك السياسي واضح فيما تنشره وبالتالي طرحك مغرض وغير حيادي ولا تلام فهذا ربما مصدر رزقك وردي عليك لتوضيح الصورة لآخرين قد يلتبس عليهم الأمر.. ادع الله في صلاة الفجر أن يكفيك شر الكذب وقول الزور".

وأجاب صاحب الحساب بالقول: "ربنا يهديك ويهدينا يا سمو الأمير وأنا خصيمك يوم القيامة على الكدب والافترا اللي قولته دلوقتي، إن ليا توجه سياسي وبسترزق من ورا... أقسم بالله العظيم ولا دولار ولا ريال ولا درهم... ولا أي عملة خدته علشان اكتب عن شهدائنا الحجاج ، فأنا في خصومة معاك يوم القيامة ومش هسامحك والله"، حسب تعبيره.

يذكر أن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أكّد أن عدد الحجاج الذين توفوا خلال أداء مناسك الحج هذا العام، بلغ 1301 حاج، من بينهم نسبة 83% من غير المصرح لهم بأداء الحج.