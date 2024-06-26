دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شن النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري هجوما ضد رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي في إطار أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد.

وقال بكري في منشور على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "هل يعلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارة أن إدارة ملف أزمة الكهرباء جاء بنتائج سلبيه في الشارع؟ وهل يعلم أن قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساء سبب المزيد من الاحتقان ضد الحكم؟ وهل يعلم أن أزمة الكهرباء سببت عدم ثقة من الشارع في أداء الحكومة ومصداقيتها؟ وهل يعلم أن إدارة الحكومة لهذه الأزمة وغيرها من الأزمات تميز بالعشوائية وتسبب في غياب الأمل في أي إصلاح؟"

وأضاف: "وهل يعلم أن هذه الإدارة التي تستهين بالمصريين ورد فعلهم يمكن أن تمثل خطرا علي سلامة النظام في البلاد؟ ثم هل يعلم أن تأخر سيادته في التشكيل الوزاري وحركة المحافظين تسبب في تعطيل كل شيء، وأطلق الشائعات وأظهره بمظهر العاجز عن تشكيل الحكومة، وتنفيذ تكليفات السيد الرئيس.. ما يحدث ليس في صالح النظام، وليس في صالح الدولة، وإذا كنتم تظنون أن هذا الشعب العظيم سيبقي صامتا وقابلا، فهذا غير صحيح.. ترجموا قرارات الرئيس ترجمه صحيحة، ولا تستهينوا بالرأي العام".

وكان مصطفى مدبولي قد شرح، الثلاثاء، خطة الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، وعدد ساعات تخفيف الأحمال خلال الأيام المقبلة، مع غلق المحلات التجارية الساعة الـ10 مساء بداية من يوليو/ تموز المقبل، لـ"ترشيد الاستهلاك"، لافتا إلى "خطة استباقية لحل أزمة الكهرباء على مدار فصل الصيف بشكل نهائي، وتخصيص مليار و180 مليون دولار، لشراء الكميات والمنتجات البترولية المطلوبة".