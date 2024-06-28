(CNN)-- أفاد تقرير صادر عن ClimaMeter، الجمعة، أن موجة الحر في المملكة العربية السعودية، والتي تم إلقاء اللوم عليها في المساهمة بوفاة العديدين ضمن أكثر من 1300 شخص ماتوا خلال موسم الحج لعام 2024، تفاقمت بسبب تغير المناخ الناجم عن الإنسان.

ووجد الباحثون أن الحرارة كانت ستكون أقل بحوالي 2.5 درجة مئوية (4.5 درجة فهرنهايت)، من دون تأثير تغير المناخ الناجم عن الإنسان.

وتم تجميع التحليل من خلال مقارنة كيفية تغير الأحداث المشابهة لموجة الحر في المملكة العربية السعودية منذ عام 2001، مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه، خلال الفترة من 1979 إلى 2001.

وخلص الباحثون في التقرير إلى أن "موجة الحر في المملكة العربية السعودية هي حدث غير شائع للغاية يمكن أن تُعزى خصائصه في الغالب إلى تغير المناخ الذي يسببه الإنسان".

وقالت الحكومة السعودية، الأحد، في أول إعلان لها للأرقام الرسمية، إن عدد الوفيات خلال الحج هذا العام بلغ 1301 شخص، وأضافت أن "العديد من حالات الوفيات" كانت بسبب "الإجهاد الحراري هذا العام".