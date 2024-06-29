(CNN)-- تردد صدى الأداء السيئ الذي قدمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في المناظرة الرئاسية التي أجرتها CNN ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في جميع أنحاء العالم، حيث أعرب الدبلوماسيون الأجانب عن صدمتهم وقلقهم بينما أثاروا تساؤلات حول التداعيات على الانتخابات الأمريكية اللاحقة التي يمكن أن تقلب الوضع الراهن للسياسة الخارجية في حالة فوز ترامب وانتخابه مرة أخرى.

وقال ترامب في المناظرة إن إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي يريد الاستمرار في الحرب، وذلك ردًا على قول بايدن إن حماس هي الوحيدة التي تريد الاستمرار في الحرب، وأشار ترامب إلى أن على بايدن "ترك إسرائيل لتكمل مهمتها لكنه لا يريد أن يفعل ذلك"، مضيفًا: "لقد أصبح (بايدن) كفلسطيني، لكنهم لا يحبونه، لأنه فلسطيني سيئ للغاية. إنه ضعيف".

وأبرز دبلوماسي عربي التصريحات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما قاله ترامب بالمناظرة، قائلا: "عندما وصف بايدن بأنه فلسطيني، كان ذلك سيئا.. لقد كانت إهانة للفلسطينيين – قد خسر الناخبين العرب.. كان بإمكانه أن يقول إنه الداعم الأكبر لإسرائيل بعدة طرق أخرى".

"من الصعب المشاهدة" هكذا وصف العديد من الدبلوماسيين الأجانب المناظرة التي جرت ليلة الخميس بين بايدن وترامب، وكان الشعور السائد بين أكثر من 6 دبلوماسيين من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الذين تحدثت معهم شبكة CNN هو أنها كانت "ليلة سيئة بالنسبة لبايدن"، على حد تعبير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين.

ولم يتفاجأ الدبلوماسيون بتعليقات ترامب بشأن السياسة الخارجية خلال المناظرة - حيث وصفها أحدهم بأنها "نفس الوصفة المعتادة" - لكنهم أضافوا أنهم يشعرون بقلق أكبر بشأن عدم التزامه تجاه أوكرانيا وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لأوروبا.

وقال مسؤول في الناتو: "لقد فاز ترامب بهذا بالتأكيد. نظرته للعالم إشكالية.. بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بنظام قائم على القواعد، فإن ترامب ليس جيدًا.. القواعد تعني القدرة على التنبؤ، وبالتالي فإن ترامب يعني عدم القدرة على التنبؤ.. ويمكنه أن يتساهل مع روسيا، فهو يميل إلى التعامل مع الرجال الأقوياء.. ويمكنه أيضًا مضاعفة دعم (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.. المشكلة هي عدم وجود استراتيجية، ويبدو الأمر كله وكأنه يتم بشكل اندفاعي".