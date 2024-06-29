دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في خطاب ألقاء عقب مناظرة سلفه دونالد ترامب والانتقادات التي واجهها حول أدائه.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو لتصريحات بايدن خلال خطاب ألقاه في كارولاينا الشمالية أمام حشود من مؤيديه قائلا: "دعوني اختم بهذا.. أعلم أنني لست شابا يافعا، لنقول الواضح، لا أسير بسهولة كما كنت بالسابق ولا اتحدث بسلاسة كما كنت بالسابق ولا اناظر جيدا كما كنت بالسابق، ولكن أعلم ما أعلم، أعلم كيف أقول الحقيقة، أعلم الصواب من الخطأ واعلم كيف أقوم بهذا العمل، أعلم كيفية تنفيذ الأمور.."

وتابع بايدن في الكلمة التي نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "أعلم كما يعلم الملايين من الأمريكيين عندما تسقط فإنك تنهض مجددا.. أعلم كيف انهض باقتصادنا من أعماق الجائحة كما هي اليوم اقوى اقتصاد في العالم.. أعلم ما يتطلبه الأمر لحشد العالم للوقوف بوجه بوتين والدفاع عن الحرية وليس الانحناء أمامه.."

أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN وSSRS تراجع آراء مراقبي المناظرة تجاه بايدن قليلاً بعد المناظرة: 31% فقط نظروا إليه بشكل إيجابي، مقارنة بـ 37% في استطلاع أجري على نفس الناخبين قبل المناظرة، على النقيض من ذلك، كان 43% من مراقبي المناظرة ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، على غرار 40% الذين لديهم آراء إيجابية عنه قبل حدث الخميس.

ويقول 48% من مراقبي المناظرة إن ترامب عالج المخاوف بشأن قدرته على التعامل مع الرئاسة بشكل أفضل، بينما قال 23% إن بايدن قام بعمل أفضل و22% لم يفعلها أي من المرشحين. ويعتقد 7% آخرون أن كلا المرشحين قاما بعمل جيد بنفس القدر في تهدئة المخاوف.