إيران تحذر من "حرب إبادة" إذا هاجمت إسرائيل لبنان

لم يستخدم منذ القرن السادس عشر.. إسرائيل تستعين بـ "سلاح نادر" على حدود لبنان

(CNN)-- حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك من أنه إذا بدأت إسرائيل "عدوانا عسكريا واسع النطاق" على لبنان، فسوف تقع "حرب إبادة".

وقالت البعثة، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "على الرغم من أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني حول نيته مهاجمة لبنان بمثابة حرب نفسية، إلا أنها إذا شرعت في عدوان عسكري واسع النطاق، فسوف تترتب على ذلك حرب إبادة".

وأضافت أن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة".

وتتزايد المخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث قال، لقناة 14 الإسرائيلية، الأحد، إن "المرحلة المكثفة من الحرب مع حماس (في غزة) على وشك الانتهاء"، مما يسمح للقوات الإسرائيلية بتحويل تركيزها إلى الحدود الشمالية مع لبنان.