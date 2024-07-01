أولمرت: إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله قد يختفي لبنان.. واسرائيل ستعاني من ألم لم تشهده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، إن تصريحات قال خلالها إن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله منظمة إرهابية، "فُسرت عن غير سياقها الصحيح".

وأضاف زكي، في بيان للجامعة العربية: "هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات العديدة علي سلوك وسياسات وأفعال ومواقف حزب الله، ليس فقط داخليًا وإنما إقليميًا أيضًا"، بحسب ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية.

وأشار زكي إلى "قرارات الجامعة العربية ذات الصلة وأهمها القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب الذي ينص في إحدي فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية، بما في ذلك إلى أي ميليشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد بإجماع الدول الأعضاء".

في وقت سابق السبت، قال زكي - في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" في معرض زيارته إلى لبنان - إن تسمية الجامعة العربية لحزب الله منظمة إرهابية لم تعد موجودة، وأنه لا توجد قائمة لدى الجامعة للكيانات الإرهابية.

من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، إن "التكليف الصادر للأمين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان موفدًا شخصيًا من جانبه للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية كان تنفيذًا لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للأمين العام في هذا الخصوص".

وأكد أبو الغيط التزام الأمانة العامة للجامعة العربية "بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كافة الموضوعات".