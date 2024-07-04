الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورقين مسيرين وموقعي رادار للحوثيين باليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الخميس، نجاحها في تدمير زورقين مسيرين وموقعي رادار للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير موقعي رادار للحوثيين المدعومين من إيران في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وزورقين مسيّرين في البحر الأحمر".

وأضافت "سنتكوم" في منشورها: "تقرر أن مواقع الرادار والزوارق المسيّرة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأردفت القيادة المركزية الأمريكية قائلة: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".