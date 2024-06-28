قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، أن قواتها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم في تحديث لعملياتها في يوم 27 يونيو/حزيران الجاري، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه البحر الأحمر".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تقرر أن هذه الطائرة بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

وختمت "سنتكوم" منشورها قائلة إن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي كشف، مساء الخميس، أن "قوات الحوثيين نفذت 4 عمليات مشتركة مع مسلحين عراقيين" ضد ما قال إنها "أهداف إسرائيلية" حسب زعمه، وطبقا لما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها متمردو اليمن.