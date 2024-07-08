إصابة مواطن أمريكي بهجمات لحزب الله وسفارة واشنطن تعلق

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القدس (CNN)-- قالت السفارة الأمريكية في القدس لشبكة CNN، إن المواطن الأمريكي الذي أُصيب بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، لم يكن يعمل لصالح الحكومة الأمريكية.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيان: "تلقت السفارة معلومات بشأن إصابة مواطن أمريكي عادي. نحن نجمع معلومات إضافية ويمكننا تأكيد أن الشخص لا يعمل لصالح الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، نظرا لمخاوف الخصوصية، ليس لدينا المزيد لمشاركته".

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال مركز الجليل الطبي، إن حالة المواطن الأمريكي الذي أُصيب في إطلاق صواريخ حزب الله تجاه شمال إسرائيل "تتدهور".

وأضاف المركز الطبي في بيان أن الرجل، البالغ من العمر 31 عاما، أُصيب بشظايا في الجزء العلوي من جسده، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات، مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وأوضح مركز الجليل الطبي: "(تم إدخاله) إلى غرفة الصدمات، حيث اضطرت الفرق الطبية إلى تخديره ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وسيتم نقله إلى وحدة العناية المركزة العامة في وقت لاحق".

وأضاف المركز أن الاثنين الآخرين، وهما جندي ومدني، اللذين أُصيبا تم نقلهما إلى المستشفى في قسم الجراحة.

وأطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات باتجاه شمال إسرائيل، الأحد، مما أدى إلى إصابة جندي ومدنيين اثنين بشظايا حيث يتلقون العلاج، وفقا لمركز الجليل الطبي.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق في بيان، إن حزب الله أطلق عشرات القذائف والصواريخ المضادة للدبابات باتجاه شمال إسرائيل، الأحد، وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي رد بهجمات على مواقع عسكرية لحزب الله.

وجاء ذلك بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على شمال لبنان، السبت، قال إنها أسفرت عن مقتل أحد كبار عناصر حزب الله.