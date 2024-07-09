قبيل مفاوضات الدوحة.. السيسي ومدير CIA يبحثان جهود التهدئة في غزة

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

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(CNN)-- التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، في القاهرة، حسب بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.

وذكر البيان أنه "تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة"، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية المحيطة.

وجدد السيسي موقف مصر الثابت ضد العمليات العسكرية المستمرة في غزة، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي لإنهاء الصراع.

وجاء في بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس أكد مجددًا أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لإنهاء الحرب، وضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية والإغاثة إلى غزة بكميات مناسبة وكافية للتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في القطاع.

وتأتي زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية قبل أيام من اجتماع متوقع في الدوحة مع كبار المفاوضين من إسرائيل ومصر وقطر.