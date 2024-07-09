(CNN)-- تشير الوفيات الأخيرة لعدد أكبر من الأطفال الفلسطينيين بسبب الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء نقلا عن تقرير لخبراء مستقلين.

وقال الخبراء إن وفاة طفل بسبب سوء التغذية والجفاف تشير إلى تعرض الهياكل الصحية والاجتماعية للهجوم وإضعافها بشكل خطير. وأضاف الخبراء: "عندما يموت الطفل الأول بسبب سوء التغذية والجفاف، يصبح من المؤكد أن المجاعة قد باتت مسيطرة".

توفي ما لا يقل عن ثلاثة أطفال فلسطينيين – فايز عطايا البالغ من العمر 6 أشهر، وعبد القادر السرحي البالغ من العمر 13 عاماً، وأحمد أبو ريدة البالغ من العمر 9 أعوام – بسبب سوء التغذية وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية في أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة.

وأكد الخبراء أن هؤلاء الأطفال ماتوا جوعًا رغم العلاج الطبي في وسط غزة، مشيرين إلى أن المجاعة انتشرت الآن من شمال غزة إلى المناطق الوسطى والجنوبية.

وفي يونيو/حزيران، أشار التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إلى تدهور الوضع الإنساني بعد إطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.

معبر رفح – وهو طريق حيوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة – مغلق منذ أوائل مايو/أيار.

تقول الأمم المتحدة إن عمال الإغاثة الإنسانية ما زالوا يواجهون مخاطر هائلة أثناء محاولتهم توزيع المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها في غزة.

ووفقاً للتقرير نفسه، فقد تم تدمير غالبية البنية التحتية الداعمة للعمل الإنساني في غزة خلال الصراع الإسرائيلي مع حماس.