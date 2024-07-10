الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافًا عسكرية سورية في مرتفعات الجولان

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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه ضرب البنية التحتية العسكرية السورية في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافًا سورية بنيران الدبابات والمدفعية. وأضاف أن "البنية التحتية السورية" انتهكت المنطقة العازلة بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل.

والمنطقة العازلة في مرتفعات الجولان موجودة منذ عام 1974 للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يحمل الجيش السوري المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تحدث داخل أراضيه ولن يسمح بأي محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية".

ولم يصدر رد فعل فوري على الضربة من جانب السلطات السورية.

وقد قُتل شخصان في الهجوم على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، الثلاثاء، عندما أصاب مقذوف سيارتهما بشكل مباشر، وفقًا لما ذكرته الشرطة الإسرائيلية. وقال حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، الثلاثاء، إنه أطلق عشرات الصواريخ على المنطقة "ردًا" على هجوم إسرائيلي مزعوم في سوريا استهدف عضوًا رئيسيًا في حزب الله في وقت سابق، الثلاثاء.