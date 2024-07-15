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(CNN)-- قتلت غارة جوية رجل الأعمال السوري البارز محمد براء القاطرجي بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، الاثنين، بحسب صحيفة الوطن السورية المؤيدة للدولة.

وبحسب صحيفة الوطن، فقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على طريق الصبورة قرب دمشق.

ونقلت "الوطن" عن مصادر تأكيدها مقتل القاطرجي بقصف جوي استهدف سيارته قرب الحدود السورية اللبنانية ظهر الاثنين.

في عام 2008، فُرضت عقوبات على القاطرجي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وكان مدرجًا في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتسهيل "شحنات الوقود والأسلحة إلى النظام السوري".

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد القاطرجي وشركته على قائمة العقوبات لتسهيل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم داعش، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية إلى الأراضي التي يسيطر عليها داعش.

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، "في اتفاق تجاري عام 2016 بين الحكومة السورية وتنظيم داعش، تم تحديد شركة القاطرجي باعتبارها الوكيل الحصري لتوفير الإمدادات إلى المناطق التي يسيطر عليها داعش، بما في ذلك النفط والسلع الأخرى".

وحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، كان للقاطرجي علاقة عمل قوية مع مسؤولين داخل الحكومة السورية، بما في ذلك العديد من العقود مع وزارة النفط السورية ووزارة التجارة السورية.

أنشأ القاطرجي، مع شقيقيه زاهد وحسام (المدرجين أيضًا على عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، ميليشيا سورية موالية للنظام قاتلت إلى جانب النظام السوري في حلب في عام 2016 - وهم متهمون أيضًا بأن لهم صلات مع حزب الله.

في وقت سابق من هذا العام، زودت شركة الصرافة السورية (توفيق محمد سعيد)، ومقرها لبنان، حزب الله بمحافظ رقمية للعملات المشفرة لإجراء تحويلات العملة المشفرة نيابة عن شركة القاطرجي، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وفي أبريل/نيسان، قال وزير الداخلية اللبناني إن صرّاف لبناني مرتبط بحزب الله اختطف وقتل في فيلا على حافة منتجع جبلي هادئ، وذكر أنه من المحتمل أن يكون ذلك من عمل عملاء المخابرات الإسرائيلية.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي بشأن الغارة لكنها لم تتلق ردًا بعد.