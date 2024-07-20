بيانات من السعودية والإمارات ومصر بشأن حركة الطيران بعد العطل العالمي

(CNN) -- أصدرت الجهات المسؤولة عن حركة الطيران في السعودية والإمارات ومصر بيانات لتوضيح المستجدات المتعلقة بتأثير العطل التقني الذي شهده العالم، الجمعة، وأثر على انتظام رحلات الطيران ومختلف الخدمات في العديد من الدول.

ففي السعودية، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن تأثير العطل التقني "محدود"، وقالت إنها "تتخذ إجراءات استباقية وتراقب أي تهديدات إلكترونية أخرى".

وكذلك أعلنت شركة "مطارات القابضة"، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، عودة العمليات التشغيلية لـ"وضعها الطبيعي".

وقالت: "إشارة إلى البيانات الصادرة من الشركات التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام وتجمع مطارات الثاني) فإن مطارات القابضة تعلن عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطارات تجمع مطارات الثاني".

وفي الإمارات، أعلنت الھیئة العامة للطیران المدني عن "تأثیرات طفیفة على سیر العملیات التشغیلیة لمطارات الدولة وشركات الطیران".

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "ھناك تأخیرات طفیفة في عملیات تسجیل وصول عدد محدود من الرحلات"، منوهة إلى أنه "تم استخدام نظام بدیل من قبل شركات الطیران، ما سمح باستئناف عملیات التسجیل بالشكل الطبیعي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي مصر، أعلنت وزارة الطيران المدني، في بيان عبر فيسبوك عن "حدوث تأخير للرحلات الجوية المغادرة من المطارات المصرية خلال الفترة المسائية لـ12 رحلة دولية تابعة لـ5 شركات طيران أجنبية، بمتوسط تأخير حوالى 3 ساعات، بالإضافه إلى تأخر رحلتين لمصر للطيران نتيجه عدم السماح لهم بالإقلاع من جانب المطارات الأجنبيه المتجهين إليها بسبب اضطرابات التشغيل بها" .

وأضافت: "شهدت رحلات الطيران القادمة من بعض المطارات الدولية المتأثرة بالأعطال التقنية تأخر وصول 19 رحلة دولية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران بمتوسط تأخير حوالى 3 ساعات ونصف ، والذي نتج بسبب التكدس فى تلك المطارات التي تأثرت بالعطل التقني، علما بأن كل هذه الرحلات فى طريق عودتها إلى مطار القاهره الدولى الآن"، وكذلك "تأخر وصول 4 رحلات تابعة لـ3 شركات طيران أجنبية قادمة من وجهات مختلفة تأثرت مطاراتها أيضا بهذا العطل التقني".

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة كراود سترايك جورج كورتز، اعتذر للعملاء في وقت متأخر من صباح الجمعة عن العطل التي تسبب فيه تحديث لبرنامج الشركة.

ونشر كورتز على "إكس" (تويتر سابقا): "نحن نفهم خطورة الوضع ونأسف بشدة على الإزعاج والتعطيل".

وكرر كورتز أن الانقطاع لم يكن بسبب خرق أمني أو هجوم إلكتروني، وأكد أن العملاء كانوا "محميين بالكامل".

وأضاف: "نحن نعمل مع جميع العملاء المتأثرين لضمان عمل نسخة احتياطية من الأنظمة وقدرتهم على تقديم الخدمات التي يعتمد عليها عملاؤهم".