وسائل إعلام حوثية: "سلسلة من الضربات" تصيب مستودع وقود في ميناء الحديدة باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدلى عبدالملك الحوثي، زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن، الأحد، بخطاب بعد الهجوم الذي شنته مقاتلات إسرائيلية على ميناء الحديدة غرب اليمن، السبت، إثر هجوم حوثي بمسيرة على تل أبيب.

وقال عبدالملك الحوثي: "الخطر والتهديد سيستمر في تل أبيب، والمعادلة الجديدة تدل بكل وضوح على فشل تام لكل حماة العدو الإسرائيلي وعملائه"، حسب قوله وطبقا لما نقلت عنه قناة "المسيرة" التلفزيونية التي يديرها الحوثيون، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وتحدث الحوثي عن أن الطائرة بدون طيار التي استخدمها الحوثيون في الهجوم على تل أبيب، "شكلت ضربة معنوية كبيرة للعدو، وحالة الهلع والقلق عمّت أوساط كيان العدو في المدينة والحي المستهدف والقنصلية الأمريكية"، حسب زعمه.

وأضاف عبدالملك الحوثي أن الطائرة "هي تصنيع يمني وأطلقتها قوة يمنية، وليست كما يسميها البعض بأنها صُنعت في بلدان أخرى، أو أُطلقت من بلدان أخرى".

وأوضح عبدالملك الحوثي أن "الطائرة مسيرة متطورة ذات قدرة واضحة على المستوى التكتيكي والتقني، وذات مدى بعيد وقوة تدميرية جيدة تفوق أي طائرة أخرى".

وقال: "دخلنا إلى المرحلة الخامسة باستخدام (طائرة يافا) المتطورة لدفع العدو الإسرائيلي إلى إيقاف عدوانه وتكللت العملية بنجاح".

وشدد زعيم الحوثيين على أن "العدو الإسرائيلي مع الوصول إلى الشهر العاشر، يحتاج إلى المزيد من الضغط والردع من أجل إجباره على إيقاف عدوانه على غزة".

وأشار الحوثي إلى أن "العدوان الأمريكي- البريطاني على اليمن منذ أول يوم له، لم يتمكن من إيقاف عمليات بلدنا ولا الحد منها ولا إضعافها".

وقال عبدالملك الحوثي متحدثا عن هجوم الحديدة، إن "اختيار العدو لأهدافه يأتي في سياق الاستهداف للاقتصاد اليمني بهدف الإضرار بشعبنا ومعيشته"، حسب وصفه.

وأوضح أن إسرائيل شنت "عدوانا مباشرا على خزانات شركة النفط وخزانات مؤسسة الكهرباء في الحديدة".

وقال عبدالملك الحوثي: " نجحنا في ضرب استراتيجية العدو الإسرائيلي في الانفراد بغزة، وبات قلقا ومشغولا في معارك خارج فلسطين".

وأردف الحوثي قائلا إن "العدوان الإسرائيلي على بلدنا سيساهم في تصعيد عملياتنا ضده أكبر، وفي تطوير قدراتنا كذلك والعدو سيخسر ويجر على نفسه المزيد من المخاطر".

وقال زعيم الحوثيين إن "إسرائيل لن تمتلك الردع، ولن تستعيده تجاه عمليات الإسناد من جانب بلدنا والنتائج ستكون المزيد من التصعيد والاستهداف".

وادعى زعيم الحوثيين أن "اليمن يخوض معركة مقدسة إلى جانب فلسطين، والعملاء يتحدثون بالمنطق الإسرائيلي في استهداف للقضية الفلسطينية"، حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" عبر حسابها على منصة "إكس".

وفي الوقت نفسه، أعلن متحدث باسم الحوثيين، الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على منطقة ميناء الحديدة باليمن، السبت، إلى ستة أشخاص على الأقل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء، أعلن أن 83 شخصا أُصيبوا بجروح، فيما قُتل ثلاثة أشخاص.

وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين أفادت، مساء السبت، بإصابة 80 جريحاً معظمهم بحروق شديدة نتيجة استهداف خزانات النفط بميناء الحديدة ومحطة الكهرباء بالمحافظة، طبقا لما نقلت عنها وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، بعد الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة: "لن نلتزم بأي قواعد اشتباك مع إسرائيل".