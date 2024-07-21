(CNN)-- شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الهجمات على الإسرائيليين ستكون بالمثل، في إشارة إلى الضربة التي نُفذت السبت في اليمن، عقب هجوم حوثي الجمعة في تل أبيب.

وقال: "إن النار المشتعلة حاليًا في الحديدة، يمكن رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأهميتها واضحة، في المرة الأولى التي ألحقوا فيها الضرر بمواطن إسرائيلي، قمنا بضربة. وسنفعل ذلك في أي مكان قد يتطلب الأمر ذلك".

ومضى قائلاً: "إن دماء المواطنين الإسرائيليين لها ثمن"، وأنه إذا تعرض الإسرائيليون للهجوم فإن "النتيجة ستكون مماثلة" كما حدث في لبنان وغزة، حسب قوله.

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة CNN، أن هذه كانت ضربة إسرائيلية بنسبة 100٪. وأضاف المسؤول أن إسرائيل سمحت للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الرد على هجمات الحوثيين حتى الآن، لكنها قررت الرد بنفسها هذه المرة بسبب مقتل مواطن إسرائيلي في هجوم الحوثيين بطائرة دون طيار، الجمعة، في تل أبيب.

وبحسب المسؤول، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن قبل تنفيذ الضربة.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تمكنت من تنفيذ الضربات بهذه السرعة لأنها كانت تستعد لهذا السيناريو منذ أشهر - وأن هذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها إسرائيل اليمن.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية منشآت عدة في نطاق ميناء الحديدة، بينها مستودع لتخزين الوقود ومحطة للكهرباء، بحسب تصريحات للمسؤولين الحوثيين نقلتها قناة المسيرة، التي تديرها الجماعة المدعومة من إيران.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 87 آخرون جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، بحسب قناة المسيرة.