وسائل إعلام حوثية: "سلسلة من الضربات" تصيب مستودع وقود في ميناء الحديدة باليمن

(CNN)-- قال مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل استخدمت عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو في غاراتها على ميناء الحديدة في اليمن، السبت، وإن المهمة طويلة المدى أظهرت أن إسرائيل قادرة على ضرب "أي هدف ذي صلة في الشرق الأوسط".

وأضاف المسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي في حديثه للصحفيين، الأحد، أن "عشرات الطائرات، بما في ذلك طائرات مقاتلة وناقلات وطائرات بحث وإنقاذ وتحكم" شاركت في الضربة.

وأوضح المسؤول: "يمكن لأي شخص إجراء الحسابات وأن يفهم إلى أين يمكن أن تذهب مثل هذه الضربات الجوية بخلاف اليمن". وتحدث لاحقا عن دعم إيران للحوثيين.

وقال المسؤول إن الضربة أظهرت أن سلاح الجو الإسرائيلي لديه "القدرات على مهاجمة أي هدف ذي صلة في الشرق الأوسط".

وكان متحدث باسم الحوثيين قال، الأحد، إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 83 آخرون، في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية في منطقة ميناء الحديدة باليمن، السبت.