بعد يوم من هجوم تل أبيب.. إسرائيل تؤكد ضرب أهداف عسكرية حوثية داخل اليمن

وسائل إعلام حوثية: "سلسلة من الضربات" تصيب مستودع وقود في ميناء الحديدة باليمن

(CNN)-- قال المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، إن الحوثيين "استعدوا لحرب طويلة" مع إسرائيل، وإن تل أبيب لا تزال غير آمنة، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ميناء الحديدة الذي تعرض لضربات جوية إسرائيلية، السبت، "ليس بريئًا، تم استخدامه لأغراض عسكرية".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين: "نؤكد مجددًا ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) منطقة غير آمنة"، مرددًا ما قاله الحوثيون عقب الهجوم على تل أبيب، الجمعة.

وقال المتحدث إن الحوثيين لن يترددوا في ضرب "الأهداف الحيوية" لإسرائيل وتعهد بالرد على الضربة الإسرائيلية، السبت، على الحديدة.

وجدّد سريع دعم الحوثيين للفلسطينيين في غزة، وقال إن الجماعة "تعد العدة لحرب طويلة مع هذا العدو حتى وقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان السبت، "الميناء (الحديدة) الذي هاجمناه ليس ميناء بريئًا. لقد تم استخدامه لأغراض عسكرية، وكان يستخدم كنقطة دخول للأسلحة الفتاكة التي زودت بها إيران الحوثيين".

قصفت طائرات إسرائيلية ميناء الحديدة اليمني، السبت، بعد يوم واحد من إعلان الجماعة المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم دام على مدينة تل أبيب.

وقال نتنياهو إن الميناء تم استخدامه أيضًا لمهاجمة حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وأضاف نتنياهو أن الضربة جاءت ردًا مباشرًا على هجوم الطائرات دون طيار في تل أبيب، الجمعة، والذي أسفر عن مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة عدد آخر.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلق الحوثيون أكثر من 200 تهديد جوي تجاه إسرائيل، وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري.

وقال نتنياهو أيضًا إن العملية التي أصابت أهدافًا على بعد 1800 كيلومتر من حدود إسرائيل تظهر جدية إسرائيل في الرد على التهديدات.

وتابع نتنياهو: "إنه يوضح لأعدائنا أنه لا يوجد مكان لن تصل إليه الذراع الطويلة لدولة إسرائيل".

وهنأ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، نتنياهو على العملية، وقال إن إسرائيل يجب أن تنفذ نفس السياسة في لبنان.

وقال بن غفير في بيان: "والآن حان الوقت لتبني نفس السياسة ضد حزب الله في لبنان".

وردد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، هذا الرأي، وقال إن إسرائيل يجب أن تواصل الهجوم "بكل قوتها حتى في أماكن بعيدة".

وأدان حزب الله في لبنان الهجوم على اليمن، وقال "إننا نقف بثبات مع الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى جانب فلسطين".