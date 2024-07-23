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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قائد حماس في مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة قُتل، وتم تفكيك عدد من المتفجرات التي تم زرعها تحت الطرق.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن عمليته في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة استهدفت "إرهابيين مسلحين". ونفذت العملية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، في مخيم طولكرم للاجئين حيث انخرط الجنود "في تبادل إطلاق النار بالمنطقة".

ووصف الجيش الإسرائيلي عملية طولكرم بأنها "جزء من سلسلة من أكثر من 50 عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة منذ بداية الحرب" في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الجنود استهدفوا عددا من الإرهابيين المسلحين في تبادل لإطلاق النار وفككوا العديد من المتفجرات التي زُرعت أسفل الطرق". وأردف أن من بين المستهدفين رجالا متورطين "في تخطيط وتنفيذ هجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل من منطقة طولكرم".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أشرف نافع، قائد فرع حماس في منطقة طولكرم. موضحا: "كان أشرف مسؤولا عن تصنيع وزرع المتفجرات المخصصة لمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، وتجنيد عملاء جدد في حركة حماس".

وأردف الجيش الإسرائيلي أن رجلا آخر قُتل، وهو محمد عوض، حيث "كان مشاركا بشكل نشط في إطلاق النار ضد الجنود الإسرائيليين".

ومن جانبها، ذكرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر أحد حساباتها على تطبيق تيليغرام، أن اثنين من مقاتليها، بينهما قائد محلي (أشرف نافع)، قُتلا في غارة شنتها طائرة بدون طيار.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن امرأة وابنتها قُتلتا أيضا.

وتتواصل شبكة CNN مع مسعفين فلسطينيين في المنطقة للحصول على معلومات عن الضحايا، وسط تقارير عن انفجارات وإطلاق نار كثيف.

وقال مسعف فلسطيني في طولكرم لشبكة CNN، إن الغارة التي شنتها الطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، ونقلت الجرافات جثث ثلاثة رجال. وأُصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة ونُقلوا إلى مستشفيات قريبة. وأكد المسعف أنه كان من الصعب للغاية الوصول إلى المنطقة وسط تواصل إطلاق النار.

وأظهر مقطع فيديو من المنطقة جرافات عسكرية إسرائيلية في طولكرم، وأضرارا واسعة في سوق للخضار.