تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة "ليست صراع حضارات. إنه صراع بين الهمجية والحضارة".

وأضاف: "إننا نلتقي اليوم على مفترق طرق التاريخ. عالمنا في حالة اضطراب. وفي الشرق الأوسط، يواجه محور الإرهاب الإيراني أمريكا وإسرائيل وأصدقائنا العرب”.

وأشار إلى أن هذا هو خطابه الرابع من نوعه أمام الكونغرس الأمريكي.

تزامنًا مع الخطاب، تجمع متظاهرون ضد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن العاصمة، للمطالبة بإنهاء الحرب وعودة الرهائن.

ويأتي خطاب نتنياهو في الوقت الذي يقترب فيه عدد القتلى في غزة من 40 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع، ولم تسفر مفاوضات وقف إطلاق النار عن اتفاق بعد.

وستغيب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن خطاب نتنياهو – كما سيفعل حوالي 80 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وفقًا لمصادر وتصريحات عامة. وبدلا من ذلك، ستلتقي هاريس نتنياهو، الخميس. ويتحدث نتنياهو أيضًا مع قادة الكونغرس من كلا الحزبين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

بشكل منفصل، سيجتمع نتنياهو والرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، الخميس، حيث سيتحدث الزعيمان مع عائلات الرهائن الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.