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بيان من "حماس" للرد على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

الشرق الأوسط
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شاهد كيف ردت الشرطة الأمريكية على المتظاهرين ضد نتنياهو قرب مبنى الكونغرس
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شاهد كيف ردت الشرطة الأمريكية على المتظاهرين ضد نتنياهو قرب مبنى الكونغرس

(CNN) --  أدانت حركة "حماس" الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، ووصفته بأنه "أكاذيب".

وقالت "حماس"، في بيان: "الكونغرس الأمريكي رحب بخطاب مجرم الحرب نتنياهو، الذي يكرر فيه الدعاية والأكاذيب التي نشرها قبل أكثر من 9 أشهر، والتي ثبت بطلانها واستخدامها كذريعة لارتكاب جرائم فظيعة ضد النساء والأطفال وكبار السن في غزة".

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وأضافت أنها أظهرت "مرونة وإيجابية" فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما "أفشل" نتنياهو  كل الجهود المتواصلة للوسطاء من مصر وقطر لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق، وبالتالي فهو "مسؤول بشكل كامل" عن مصير الرهائن.

وتواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، حيث دعا المسؤولون الأمريكيون "حماس" إلى قبول المقترح الخاص بوقف إطلاق النار. 

يذكر أن نتنياهو قال، أمام الكونغرس، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة "ليست صراع حضارات. إنه صراع بين الهمجية والحضارة".

وأضاف: "نحن اليوم على مفترق طرق التاريخ. عالمنا في حالة اضطراب وفي الشرق الأوسط، يواجه محور الإرهاب الإيراني أمريكا وإسرائيل وأصدقائنا العرب".

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