إسرائيل تعلن استعادة جثث 5 رهائن في غزة

ذكرها بمجازر إسرائيل في لبنان.. شاهد رد الموسوي عند سؤال مذيعة CNN له عما كان يفرق بين مدنيي غزة وإسرائيل

(CNN)-- أكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، استعادة جثة رهينة إسرائيلي خامس، من غزة، كان قد قُتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي في تحديث موضحا أنه أستعاد "جثة الجندي القتيل الرقيب رافيد أرييه كاتس الذي سقط في القتال خلال هجمات 7 أكتوبر الوحشية والذي اختطفت جثته إلى قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيانه السابق، الأربعاء: "الجيش الإسرائيلي والشاباك أنقذا جثث الرهينة المقتولة مايا غورين والجنود الذين سقطوا في الأسر الرقيب الأول (احتياط) أورين غولدين والرقيب أول تومر أخيماس والرقيب كيريل برودسكي، من منطقة خان يونس".

وأضاف الجيش في بيانه أن استعادة الجثث الأربعة تمت عبر عملية للجيش قادها محللون ومنسقون ميدانيون بجهاز الأمن العام، الأربعاء.

ويذكر أن استعادة جثث الرهائن تأتي في ذات اليوم الذي ألقى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابا أمام الكونغرس الأمريكي تعهد فيه بإعادة الرهائن إلى الوطن لكنه لم يقدم تفاصيل عن وضع مفاوضات وقف إطلاق النار مع حماس.