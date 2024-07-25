أمام نتنياهو.. فيديو حركة النائب الأمريكي جيري نادلر تشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل النائب الأمريكي، جيري نادلر، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب حركة قام بها أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال خطاب الأخير أمام الكونغرس، مساء الأربعاء.

وأبرز نشطاء قيام النائب الأمريكي برفع كتاب يحمل اسم "سنوات نتنياهو" (The Netanyahu Years) والذي يلقي الضوء على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "هو ملحمة الفرص الضائعة" في انتقاد صور بالفيديو وتم تداوله على صورة واسعة.

وكان النائب الأمريكي قد نشر صورة بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قبيل حضور خطاب نتنياهو، يظهر فيها وهو يحمل الكتاب ذاته قائلا بتعليق: "الاستعداد لخطاب اليوم مع بعض القراءة التاريخية الأساسية لكتاب (بين كاسبيت) سنوات نتنياهو.. قراءة مثيرة جدا للاهتمام".

يذكر أن نتنياهو قال، أمام الكونغرس، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة "ليست صراع حضارات. إنه صراع بين الهمجية والحضارة"، مضيفا: "نحن اليوم على مفترق طرق التاريخ. عالمنا في حالة اضطراب وفي الشرق الأوسط، يواجه محور الإرهاب الإيراني أمريكا وإسرائيل وأصدقائنا العرب".