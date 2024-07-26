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بيان أمريكي عن ما بحثه بايدن ونتنياهو بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

الشرق الأوسط
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(CNN)--  ذكر البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، حيث أكد بايدن على ضرورة الانتهاء من الاتفاق "في أقرب وقت ممكن".

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن "أعرب عن الحاجة إلى سد الفجوات المتبقية، والانتهاء من الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي "أثار الأزمة الإنسانية في غزة، والحاجة إلى إزالة أي عقبات أمام تدفق المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية للمحتاجين، والأهمية الحاسمة لحماية أرواح المدنيين أثناء العمليات العسكرية".

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كان بايدن استقبل نتنياهو في المكتب البيضاوي بأول لقاء شخصي بينهما منذ العام الماضي، وقال نتنياهو بعد مصافحة بايدن: "سيدي الرئيس نحن نعرف بعضنا منذ 40 عاما وقد عرفت كل رئيس وزراء لإسرائيل على مدار 50 عاما منذ غولدا مائير".

وأضاف: "لذا من يهودي صهيوني فخور إلى أمريكي إيرلندي صهيوني أود أن أشكرك على 50 عاما من الخدمة العامة و50 عاما من دعم إسرائيل وأتطلع قُدما لإجراء مناقشات معك اليوم وللعمل معك في الأشهر القادمة".

ومن جانبه، رحب بايدن بنتنياهو وقال: "بالمناسبة، في أول لقاء مع رئيسة الوزراء غولدا مائير، كان يجلس بجانبي مساعدها، رجل يدعى رابين، إلى هذه الدرجة كان الأمر منذ زمن طويل".

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