مصدر يوضح لـCNN تفاصيل اجتماع روما بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

ذكرها بمجازر إسرائيل في لبنان.. شاهد رد الموسوي عند سؤال مذيعة CNN له عما كان يفرق بين مدنيي غزة وإسرائيل

(CNN)-- قال مصدر دبلوماسي، لشبكة CNN، الجمعة، إنه من المتوقع استئناف المفاوضات رفيعة المستوى بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز بنظرائه من مصر وقطر، بالإضافة إلى الاستخبارات الإسرائيلية في روما في الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن الاجتماع "قد يحدث في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، ولكن اليوم لم يتم تحديده بعد".

يذكر أن موقع "أكسيوس" كان أورد أن الاجتماع سيعقد الأحد.

ورفضت وكالة الاستخبارات الأمريكية التعليق.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع روما فيما يعترض المسؤولون الإسرائيليون على التصريحات التي أدلت بها نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الخميس، قائلين إن تركيزها على معاناة الفلسطينيين في غزة قد يكون "مشكلة" للمفاوضات.

وفي المقابل، قال مساعد هاريس لشبكة CNN: "لا أعرف عما يتحدثون".

وكانت CNN ذكرت في وقت سابق أن الخطة كانت تقضي بلقاء الوسطاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل وأن بيرنز "سيعاود التواصل" بعد زيارة نتنياهو لواشنطن، بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.