إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

باراك رافيد لـCNN: نتنياهو في وضع "لا يريد أن يكون فيه".. والصفقة "ممكنة" ولكن المشكلة بتفسير اللغة

القدس (CNN)-- انتقد عضوان بالجناح اليميني في مجلس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، الضغوط التي تمارسها نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشفت كامالا هاريس للعالم أجمع ما كنت أقوله منذ أسابيع، وما هو السبب الحقيقي وراء الصفقة".

وأضاف سموتريتش أن الالتزام بالاتفاق في شكله الحالي يعني "الاستسلام لـ(يحيى) السنوار (زعيم حماس في غزة)، وإنهاء الحرب بطريقة تسمح لحماس بإعادة تأهيل نفسها، والتخلي عن معظم الرهائن لدى حماس في الأسر". وأردف سموتريتش: "لا تقعوا في هذا الفخ!".

وفي رد صريح على تصريحات كامالا هاريس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على"إكس"، الجمعة: "لن تتوقف الحرب، سيدتي المرشحة".

وقالت هاريس في واشنطن بعد لقائها برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس: "لقد حان الوقت لإتمام هذه الصفقة. لذا، لكل من دعا إلى وقف إطلاق النار، ولكل من يتوق إلى السلام، أنا أراكم وأسمعكم".