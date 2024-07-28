هجوم الجولان.. نتنياهو "مصدوم" وغالانت يتوعد "العدو"

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه "مصدوم" جراء هجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف نتنياهو، في مقطع فيديو بعد إجراء تقييم للوضع مع مسؤولين إسرائيليين: "صدمت لرؤية الصور الرهيبة التي أعقبت الهجوم القاتل الذي شنه حزب الله على مجدل شمس".

وتابع: "من بين القتلى أطفال صغار كانوا يلعبون كرة القدم، قلوبنا جميعًا مكسورة بسبب هذه المشاهد، ونحن نحتضن العائلات، ونحتضن المجتمع الدرزي بأكمله في لحظته الصعبة، والتي هي أيضًا لحظتنا الصعبة"، وأكد أن "إسرائيل لن تصمت بشأن هذا".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل "سترد على العدو بقسوة"، وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تحدثت الليلة مع زعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، لأشارك في الحزن الشديد الذي حل بالطائفة الدرزية وشعب إسرائيل بأكمله، في ضوء الهجوم القاتل الذي شنه حزب الله على مجدل شمس، وفي حديثي مع الشيخ، أكدت أننا سنرد على العدو بقسوة".

يذكر أن "حزب الله" نفى، في بيان، بشكل قاطع إطلاق الصواريخ على قرية مجدل شمس، وقال: "ليس لنا أي علاقة بالحادث على الإطلاق، وننفي بشكل قاطع كل الادعاءات الكاذبة في هذا الصدد".