من مجدل شمس في الجولان.. تصريح وتلويح لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى منطقة مجدل شمس في الجولان بعد سقوط صواريخ أدت لعدد من القتلى، معلنا رفع الجاهزية العسكرية في المنطقة.

ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) على لسان رئيس الأركان قوله: "نعرف بضبط من أين أطلقت هذه القذيفة الصاروخية. قمنا بفحص هنا على جدران ملعب كرة القدم بقايا القذيفة الصاروخية، نستطيع القول إنها قذيفة صاروخية من نوع فلق تحمل رأسًا حربيًا وزنه 53 كيلوغرامًا. هذه قذيفة صاروخية لحزب الله".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: "من يطلق هذه القذيفة نحو منطقة مأهولة ينوي قتل المدنيين، ينوي قتل الأطفال.. نرفع بشكل كبير جاهزيتنا للمرحلة المقبلة في القتال في الشمال، وبتزامن مع ذلك نخوض القتال في غزة. نحن نعرف شن الغارات بعيدًا جدًّا عن دولة إسرائيل. سنواجه مزيد من التحديات وسنرفع الجاهزية. عندما يتطلب ذلك سنتحرك بقوة".

وأضاف: "واجبنا هو إعادة السكان إلى الشمال بأمان إلى البيوت، في كل الشمال- الجليل وهضبة الجولان. هذا واجب مطلق".

وتتهم إسرائيل حزب الله اللبناني بالوقوف وراء إطلاق الصواريخ من قرية جنوب لبنان في حين ينفي الحزب أي مسؤولية عن ذلك.