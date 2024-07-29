(CNN)-- حذر الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، الاثنين، من أن أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان "قد يأتي بنتائج عكسية ويخلف عواقب وخيمة على الصهاينة أنفسهم"، حسب قوله، وطبقا لما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وجاء تصريح بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لتهنئته "بفوزه في الانتخابات الإيرانية".

وسيؤدي بزشكيان اليمين أمام البرلمان الإيراني، الثلاثاء، حيث يخلف الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، الذي مات في حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.

وقالت وكالة "مهر" إن ماكرون وبزشكيان ناقشا أيضا "قضايا ومواضيع مختلفة، بما في ذلك مفاوضات رفع العقوبات المفروضة على إيران، والحرب في أوكرانيا، وتطورات الأوضاع في غزة ولبنان".

وقد توعدت إسرائيل بأن حزب الله "سيدفع الثمن" بعد أن ألقت باللوم على الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران في الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا، السبت.

وبينما قال حزب الله إنه "ينفي بشدة" وقوفه وراء الضربة، فقد أثار المخاوف مرة أخرى من أن حربا شاملة ستطوق المنطقة.