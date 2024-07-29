تفويض نتنياهو وغالانت "بتقرير طبيعة وتوقيت الرد" على الهجوم بمجدل شمس

القدس (CNN)-- انتهى اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي الطارئ، وفوض أعضاء مجلس الوزراء "رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، ووزير الدفاع، يوآف غالانت باتخاذ قرار بشأن طبيعة الرد ضد منظمة حزب الله الإرهابية، وتوقيته"، بحسب بيان صدر في وقت متأخر، الأحد، من مكتب رئيس الوزراء.

ويأتي هذا بعد أن ألقت إسرائيل باللوم على حزب الله اللبناني المسلح في الهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس بهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا ومراهقا، السبت، والذي تعهدت إسرائيل بأن حزب الله "سيدفع الثمن".

وفي المقابل، قال حزب الله إنه "ينفي بشدة" وقوفه وراء الضربة، وهي الأكثر دموية التي استهدفت إسرائيل أو الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل، منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولدى عودته إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة من المطار إلى مقر الجيش الإسرائيلي، في تل أبيب، لحضور اجتماع تقييم أمني في أعقاب الهجوم الصاروخي المميت على مجدل شمس، السبت، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.