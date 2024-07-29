بلينكن يؤكد لرئيس إسرائيل أهمية منع تصعيد الصراع مع حزب الله

(CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية منع تصعيد الصراع، بين إسرائيل وحزب الله، وناقش الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي، في مكالمة أجراها مع الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الاثنين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتصال، أعرب بلينكن عن تعازيه للذين قُتلوا في قرية مجدل شمس في "الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني"، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، طبقا للبيان.

وشدد بلينكن مجددا على "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ضد تهديدات المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران، بما فيها حزب الله".

وأضاف البيان أن بلينكن وهرتسوغ "ناقشا كذلك الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن".

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، الأحد، أكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين على أهمية المساعدة في "نزع فتيل هذا الصراع، ليس فقط لمنعه من التصعيد ومنعه من الانتشار، بل لنزع فتيله، لأن هناك العديد من الناس في كلا البلدين، إسرائيل ولبنان، نزحوا من منازلهم- 60 أو 70 ألف إسرائيلي، وهو تقريبا نفس العدد من اللبنانيين".

وقال بلينكن: "نحن في محادثات مع حكومة إسرائيل. ومرة ​​أخرى، أؤكد على حقها في الدفاع عن مواطنيها والتأكد من أنها قادرة على القيام بذلك. لكننا لا نريد أيضا أن نرى الصراع يتصاعد. لا نريد أن نراه ينتشر. كان هذا أحد أهدافنا منذ اليوم الأول، منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، وسنواصل القيام بذلك. ولكن مجددا، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك بطريقة دائمة هي التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما نعمل بجد لتحقيقه تقريبا في كل دقيقة من اليوم".