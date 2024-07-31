"ثمن" مقتل إسماعيل هنية.. قياديان بحماس يعلقان

(CNN)— عقّب القيادي بحركة حماس، سامي أبوزهري، على مقتل قائد المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية، طهران، وفقا لما أعلنته الحركة ووسائل إعلام إيرانية، صباح الأربعاء.

وقال أبو زهري إن الحركة "مستعدة لدفع أثمان مختلفة" بعد مقتل الزعيم السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران، موضحا: "نحن نخوض حربا مفتوحة لتحرير القدس ومستعدون لدفع الأثمان المختلفة".

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق إن مقتل هنية "لن يمر عبثا"، لافتا إلى أن "اغتيال القائد إسماعيل هنية كان عملا جبانا ولن يمر عبثا".

وفي أعقاب أنباء مقتل هنية، تعالت أيضًا دعوات إلى إضراب عام في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته قناة الأقصى التابعة لحركة حماس.

ولم يتضح متى قُتل هنية.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على ادعاء "حماس" بأن هنية قُتل في "غارة صهيونية" في طهران.