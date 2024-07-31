آخر ما نعلمه عن إسماعيل هنية قبل إعلان مقتله في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في طهران وفقا لما أعلنته حركة حماس، ووسائل إعلام إيرانية، صباح الأربعاء.

قبل يوم من إعلان مقتله، استقبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، الذين وصلا طهران للمشاركة في حفل أداء الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزكشيان اليمين الدستورية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وخلال اللقاء عرض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أحدث المستجدّات الميدانية والسياسية في قطاع غزة والضفة الغربية، وقال: "يوم أمس كان اليوم الـ 300 لحرب غزة، والآن وصلنا إلى مرحلة حسّاسة وتاريخية، إذ ينبغي على الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة أن يثبّتوا بسالتهم وانتصارهم"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

كما التقى الرئيس الإيراني الجديد، رئيس المكتب السياسي لحماس، الثلاثاء، وقال خلال اللقاء إن "مقاومة الشعب الفلسطيني مصدر فخر واعتزاز وستنتهي بالنصر النهائي"، وأضاف أن "هدف تحریر فلسطين كان هم الشعب الإيراني قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية"، حسب قوله.