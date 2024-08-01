أولا بأول.. جنازة إسماعيل هنية من طهران إلى قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انطلقت جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في شوارع العاصمة الإيرانية، طهران، التي قتل فيها، فجر الأربعاء، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات أولا بأول:

نقل نعش إسماعيل هنية وحارسه الشخصي في موكب عبر العاصمة الإيرانية طهران مع اصطفاف الآلاف من المشيعين في الشوارع .

من المقرر أن ينطلق الموكب من جامعة طهران باتجاه ساحة آزادي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية مهر شبه الرسمية، لمسافة حوالي 6 كيلومترات (3.7 ميل).

أدى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي ، صلاة الجنازة في جامعة طهران على إسماعيل هنية.

ألقى المتحدث باسم حركة حماس ونائب رئيسها، خليل الحية ، كلمة خلال مراسم تأبين إسماعيل هنية وتظهر الصور نعش هنية ملفوفا بالعلم الفلسطيني مع صورته، في حين تجمع الآلاف في الموقع، وكان العديد منهم يحملون الأعلام الفلسطينية والإيرانية، فضلا عن لافتات تحمل صور هنية.

قالت حماس إن هنية سيدفن في العاصمة القطرية، الدوحة ، الجمعة. إذ أمضى هنية معظم وقته في الدوحة التي لحماس فيها مكتب سياسي.