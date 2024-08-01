صحيفة: خامنئي وجه بضرب إسرائيل بشكل مباشر ردا على مقتل إسماعيل هنية

من ولادته إلى اغتياله.. كل ما قد تود معرفته عن إسماعيل هنية ومسيرته في السلطة وحماس

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(CNN)-- وجه المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"ضرب إسرائيل بشكل مباشر" في أعقاب مقتل الزعيم السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين.

وذكر المسؤولون، بحسب الصحيفة، أن خامنئي أصدر هذا الأمر خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، الأربعاء.

وقالت "نيويورك تايمز" إن المسؤولين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا، ولم تذكر كيف أو متى سيتم تنفيذ أي ضربة.

وفي وقت سابق، قال خامنئي، في بيان، إن من "واجب" إيران الانتقام لهنية لأنه قُتل داخل إيران، وأضاف، في إشارة إلى إسرائيل: "لقد قتلتم ضيفنا العزيز في منزلنا ومهدتم الطريق لعقوبتكم القاسية".