ماذا نعلم عن اتصال بين السعودية وإيران بعد اغتيال إسماعيل هنية؟

من ولادته إلى اغتياله.. كل ما قد تود معرفته عن إسماعيل هنية ومسيرته في السلطة وحماس

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري، بأعقاب إعلان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران.

الرواية الإيرانية للاتصال:

الجانب الإيراني قال إن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ندد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية واجراء الكيان الصهيوني ضد وحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، ووصف الوضع في المنطقة بالمتأزم والخطير"، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وشدد الوزير السعودي وفقا للوكالة الإيرانية على "ضرورة خفض التصعيد في المنطقة" مؤكدا على أن "العربية السعودية ترحب بإقامة اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي لدراسة استشهاد اسماعيل هنية وتؤكد على مواصلة المشاورات بين البلدين".

الرواية السعودية للاتصال:

من جهته اكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بنشر تقرير ورد فيه: "تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.. وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في المنطقة".