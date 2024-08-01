دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قبل ساعات على اغتياله في العاصمة الإيرانية، طهران.

وأبرز نشطاء ما وصفوه بأن هنية "شعر بدنو أجله وكأنه ينعى نفسه" في تصريح له خلال لقاء المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، حيث قال: "هذه هي الدنيا، أمات وأحيا وأضحك وأبكى. الله سبحانه وتعالى يحي ويميت، ولكن هذه أمة خالدة ان شاء الله ومتجددة، وكما قال الشاعر: إذا غابَ سيدٌ قامَ سيدُ إن شاء الله تعالى".

وكان المرشد الأعلى بإيران قد نشر مقطع فيديو "اللقاء الأخير" مع هنية على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي متعهدا بالثأر بتدوينة قال فيها: " إنّ الثأر لدم الشهيد إسماعيل هنيّة، في هذه الحادثة المريرة والصعبة، التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية، واجبٌ علينا".

وكانت حماس قد اتهمت إسرائيل بتنفيذ الضربة التي اغتالت هنية، واصفة إياها بـ"التصعيد الخطير"، وقال أحد مسؤولي حماس إن الحركة "مستعدة لدفع أثمان مختلفة"، وأن "لحظة الحقيقة قد حانت"، في حين اكتفى الجيش الإسرائيلي بالتعليق أنه “لا يرد على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".