دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت صفحة المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، مقطع فيديو "اللقاء الأخير" لإسماعيل هنية مع خامنئي في طهران، الثلاثاء، قبل ساعات على إعلان مقتل القيادي بحماس.

وقال خامنئي ببيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "ارتقى الى رحمة الله تعالى القائد الفلسطيني المجاهد الشجاع والمتميز اسماعيل هنية فجر اليوم الأربعاء ونعته جبهة المقاومة العظيمة.. لقد اغتال الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأحزننا ذلك لكن هذا الكيان أعد لنفسه أيضا عقابا شديدا".

وتابع: "افنى الشهيد هنية سنوات طويلة من حياته في ساحات النضال المشرّف وكان مستعدا للاستشهاد، وقدم اولاده واقاربه في هذا السبيل.. ولم يكن يخشى أن يصبح شهيدا في سبيل الله وإنقاذ عباد الله، ولكننا نعتبر انه من واجبنا أن نثأر لدمائه في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي حدثت على أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية.. اتقدم بالتعازي للأمة الإسلامية ومحور المقاومة وللشعب الفلسطيني الشجاع الأبي، وخاصة لأسرة واحباء الشهيد هنية وأحد حراسه الذي استشهد معه، وأسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويرفع درجاتهم".

وكانت حماس قد أعلنت مقتل هنية واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء ذلك، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على ادعاء "حماس" بأن هنية قُتل في "غارة صهيونية" في طهران.