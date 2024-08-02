جملة لحسن نصرالله بخطاب تشييع فؤاد شكر تشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد جملة تداولوها قال فيها "على العدو ومن خلفه ان ينتظر ردنا"، الأمر الذي اثار تساؤلات وتكهنات وردود من مسؤولين إسرائيليين.

وقال نصرالله في نص خطابه الذي نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله: "انتظر ردنا على جريمة اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر، أنت ومن يقف خلفك وبيننا وبينكم الايام والليالي والميدان.. إضحكوا قليلا ولكن ستبكون كثيرا وأنتم لم تعلموا أي خطوط تجاوزتم وأي نوع من العدوان ارتكبتم.. على العدو الاسرائيلي ان ينتظر انتقام الشرفاء في هذه الأمة.. من أجل أن يعرف العدو والصديق نحن في كل جبهات الإسناد دخلنا في مرحلة جديدة".

وأضاف: "العدو زعم ان قائدنا الكبير والعظيم انه قاتل لأطفال مجدل شمس بينما في حادثة مجدل شمس هناك صاروخ سقط في البلدة.. نحن نفينا بشكل قاطع مسؤوليتنا عن هذا الحادث ونحن نملك الشجاعة ان نتحمل المسؤولية لو اخطأنا ونعترف لكن نحن تحقيقنا الداخلي الدقيق اوصلنا الى هذه النتيجة.. لكن العدو سارع الى توجيه الاتهام ونصّب نفسه مدعيا وجلادا ولكن الاميركيين وبعض الفضائيات العالمية والعربية الرذيلة مشت مع العدو بادعائه وروّجت له الفرضية الثانية التي أيدها العديد من الخبراء هو سقوط صاروخ اعتراض بمجدل شمس وكان هناك سوابق بسقوط مثل هذه الصواريخ في عكا وغيرها ولكن هنا عندما راوا ان هناك اطفال وجولان ودروز سارعوا الى اتهام المقاومة".

من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "حسن نصر الله، توقف عن الخطابات والتهديدات والأكاذيب قبل أن تدفع ثمنا باهظا، سنعمل بكل قوتنا لإعادة الأمن لسكان الشمال"، وأرفق بتعليقه صورة لنصرالله وشكر، في حين ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر "إكس": "نصرالله يجر لبنان والشرق الأوسط إلى تصعيد خطير والكل سيكون بمسؤوليته".