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ماذا قال عبدالملك الحوثي عن مقتل إسماعيل هنية وفؤاد شكر؟

الشرق الأوسط
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(CNN)-- أدان زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، و وصفه بأنه "جريمة"، وتوعد بـ"عواقب وخيمة على مرتكبيها".

وأضاف الحوثي، في ​​بيان، الأربعاء: "جريمة استهداف الأخ العزيز المجاهد الكبير إسماعيل هنية ستكون دافعا أكبر للصمود والثبات والإخلاص في سبيل الله تعالى والقصاص من العدو المجرم".

وذكر أن "تورط إسرائيل في استهداف هنية من شأنه أن يصعد المعركة إلى مستوى أوسع وأبعاد أكبر".

وتابع: "لن ندخر جهدا إن شاء الله بالتعاون مع إخواننا في محور الجهاد والمقاومة للانتقام للشهيد وجميع الشهداء ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني".

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كما أعرب الحوثي عن تعاطفه مع "حزب الله" اللبناني، وقدم "خالص تعازيه" لأسرة القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر الذي قُتل في بيروت، الثلاثاء.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف الضربة التي قتلت هنية في إيران، لكنها أعلنت مسؤوليتها عن مقتل شكر في لبنان، قائلة إنها كانت بمثابة "انتقام" لهجوم دامي على بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان، والتي ألقت إسرائيل باللوم فيها على "حزب الله"، ولكنه نفى هذا الادعاء.

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