خسارة لا يمكن تصورها.. عائلة في غزة تروي الكابوس الذي عاشته بعملية تحرير الجيش الإسرائيلي للرهائن

أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

(CNN) -- نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، ما جاء في تقرير للقناة 12 عن وجود خلافات بين نتنياهو وكبار مسؤولي الأمن بشأن المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وذكرت القناة أنه في اجتماع "متوتر" عقد، مساء الأربعاء، حث كبار المسؤولين نتنياهو على إبرام صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وزعم التقرير أن مدير الموساد ديفيد برنياع قال: "هناك صفقة جاهزة ويجب على إسرائيل أن تبرمها"، فيما ذكر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار أنه يبدو له أن رئيس الوزراء لا يريد أن تكون الخطوط العريضة للصفقة على الطاولة، وأضاف التقرير أن نتنياهو طرق على الطاولة وقال إن الفريق "لا يعرف كيف يجري المفاوضات".

ولم تذكر القناة 12 مصادرها، ولم تؤكد شبكة CNN التقرير بشكل مستقل.

وفي المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء، في بيان، التقرير على الفور، قائلا إنه "غير صحيح"، وأضاف البيان: "لم يقل رئيس الموساد إن هناك صفقة جاهزة ويجب قبولها، الوصف الذي يفترض أن حماس وافقت على شروط الصفقة كاذب، وعلى عكس ما زعم، لم يضف رئيس الوزراء أي شيء إليها، في حين أن حماس هي التي طالبت بعشرات التغييرات".

وأضاف مكتب نتنياهو أنه ملتزم بتأمين إطلاق سراح الرهائن وطلب من المفاوضين المغادرة إلى القاهرة هذا الأسبوع.

وذكرت CNN سابقا أن نتنياهو أضاف مطالب في اللحظة الأخيرة إلى أحدث رد إسرائيلي على مفاوضات وقف إطلاق النار، بما في ذلك التراجع عن التنازلات الإسرائيلية السابقة.