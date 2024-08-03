من ولادته إلى اغتياله.. كل ما قد تود معرفته عن إسماعيل هنية ومسيرته في السلطة وحماس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، صورا من مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال مراسم صلاة الجمعة وصلاة الجنازة على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وظهور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بغترة دون عقال إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية.

جاء ذلك في تدوينة للشيخة مريم على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد والوالد سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني يشاركون في أداء صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله الشهيد إسماعيل هنية في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة".

وفي تدوينة منفصلة أعادت الشيخة القطرية نشر صورة عن قناة الجزيرة القطرية يظهر فيها أمير قطر قائلة بتعليق: "عظم الله أجر الأمة الإسلامية في وفاة اسماعيل هنية.. نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يرزقه منازل الأبرار والسعداء، وأن يسكنه الفردوس الأعلى رفقة النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. اللهم ثبت أقدام اخواننا في غزة وأربط على قلوبهم، وسدد رميهم وأنصرهم يا رب العالمين.."

ويذكر أن إسماعيل هنية دفن في العاصمة القطرية الدوحة، عقب تشييعه بعد صلاة الجمعة التي أقيمت في مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب.